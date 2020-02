EN VIDEO. Tremendo debut musical de la hija de JLo y Marc Anthony

Con 11 años, Emme Maribel Muñiz la hija que tienen Jennifer López y Marc Anthony, debutó musicalmente en el show de medio tiempo del Super Bowl que se celebró en Miami.

El espectáculo musical estuvo a cargo de JLo y Shakira, y fue allí donde la pequeña hizo su entrada triunfal al mundo musical.

La niña lideró al coro de niños vestidos de blanco en una versión de “Let’s Get Loud” y cantó el coro de otro clásico estadounidense, “Born in the USA” de Bruce Springsteen, mientras Shakira acompañaba desde la percusión.

El momento fue considerado uno de los mejores del show y casi que de inmediato su padre reaccionó en redes.

Marc Anthony estuvo casado con López entre 2004 y 2011.

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv

— Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020