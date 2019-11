EN VIDEO: Taxistas atacaron brutalmente a una mujer que adelantó una caravana fúnebre

Una mujer fue víctima de un brutal ataque por parte de unos taxistas en la ciudad de Cali.

Según denunció la mujer para medios de comunicación y como quedó registrado en vídeos, un grupo de personas que se movilizaban en varios taxis atacaron a palos y hasta a cuchillo a ella, a un niño que la acompañaba y ale carro en el que ella se movilizaba.

La mujer narró que todo se dio cuando ella adelantó una caravana fúnebre que estaban realizando un grupo de taxistas. Indicó que ella viajaba con un niño que presenta una discapacidad y momentos antes había convulsionado, por lo que ella decidió sobrepasar a estos vehículos.

Denunció que los taxistas la persiguieron y entraron hasta su unidad residencial donde fue el brutal ataque. “Uno me sacó un arma blanca. El portero de la unidad se acercó y les dijo que era un niño especial. Esa gente estaba enloquecida, no escuchaba, no oía”.

“La respuesta de la Policía fue que era una marcha fúnebre y que no se puede adelantar. ¿Cómo así?, yo voy con una calamidad. ¿Entonces le doy prioridad a la gente en vez del niño que yo llevo?”, afirmó la mujer.

Caracol Noticias recogió que las autoridades ya se encuentran estudiando los vídeos para determinar responsabilidades frente a estos hechos.