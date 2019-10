VIDEO: ¡Sin tapujos! Diva Jessurum contó los detalles porqué terminó con su novio

“A espaldas mías se inscribió en un reality para conseguir pareja y cuando ya quedó en el programa me terminó. Ahí fue cuando me enteré que iba para un reality, entonces le gustaba más eso que la familia que habíamos conformado”, relató Diva Jessurum en entrevista para el canal de YouTube ‘Las mujeres de mi tierra’.

Aunque su vida amorosa ha estado llena de altibajos, pues la última, que sostenía con Rafael Caparroso terminó mal, pero ella sigue con poder y ha llegado a escribir un libro sobre su vida llamado ‘Sé una diva empoderada’.

Por último, definió lo que desea de un hombre y lo que no busca de ellos, pues dejó claro que cree en el amor y quiere un buen hombre en su vida.

“No le pago a nadie para que esté conmigo. No quiero mentiras, no quiero ser usada, no quiero que me engañen, no quiero que me maltraten, no quiero ser mujer para un rato, no quiero un hombre que me envidie lo que he trabajado. Quiero un hombre bueno que me ame y me valore”, aclaró.