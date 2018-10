EN VIDEO: Se untó “relajante anal” en los labios pensando que era un labial

Captura de video[/caption

Una joven caleña se hizo viral en las redes sociales debido a una cómica historia.

Entre carcajadas la joven contó que sin preguntar tomó algo que parecía un labial y se lo untó en los labio: “ Pensé que era una vaselina para los labios. Me lo aplique y yo sentí que se me estaba durmiendo la boca. Yo pregunto y me dicen: ‘eso no es ningún labial’. Esto es un relajante anal”, asegura entre risas.

La mujer que está acompañada de su madre cuenta cómicamente el vergonzoso momento y le lanza un consejo finalmente a los internautas: “Muchachos, cuando se vayan a aplicar algo o a tomarse algo, pregunten”.

Vea el cómico video y ríanse un ratico: