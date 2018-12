EN VIDEO: Se le fueron encima a Elianis Garrido por ponerse a jugar con “chispitas mariposas”

La presentadora Elianis Garrido ha recibido fuertes críticas al mostrarse jugando con las conocidas “chispitas mariposas”.

Resulta que en el marco de este “fin de semana de velitas”, la presentadora publicó un video en sus redes sociales donde se ve divirtiéndose con las varitas de pólvora, lo que no fue bien recibido por muchos de sus seguidores.

En los comentarios la también actriz fue criticada y muchos aseguraron que debería ser más “consciente” con el ejemplo que da a sus seguidores, a lo que ella respondió:

“Yo no soy ejemplo de nada, no se equivoque. Que sea figura pública, no quiere decir que deban hacer lo que yo hago”.

