VIDEOS: Se burló de ‘Guillo’ en redes sociales, pero lo convirtieron en héroe tras entregar los diplomas de la Uninorte

Debido al coronavirus la Universidad del Norte de Barranquilla canceló la ceremonia de grados, desde entonces Guillermo Gómez Arrieta se ha encargado de entregar los diplomas puerta a puerta a todos los graduados. Uno de ellos se burló de ‘Guillo’ y en redes sociales han salido en defensa del trabajador.

‘Guillo’, como le dicen de cariño tras estar 32 años trabajando con la universidad, llegó a la casa de un estudiante quien lo describe como un “gordo hediondo a sol” para burlarse de la manera en que recibió el cartón por parte de la entidad estudiantil. Ante el ataque cientos de internautas criticaron tan déspota escena.

Fue tanto el desagrado de las personas que las hijas, compañeros de trabajo y la misma universidad le exigieron respecto a la comunidad estudiantil, destacando la gran persona y lo importante que era ‘Guillo’ para la entidad.

‘Guillo’ le contó a medio locales que, al llegar a las casas siempre lo reciben con los brazos abiertos y la felicidad del estudiante se le nota al recibir el cartón, hasta se ha vuelto famoso tras posar con las personas al momento de entregar el diploma.

El hombre espera terminar de entregar los cartones este viernes 13 de marzo. “Que gran sorpresa me he llevado porque las personas conscientes de la situación que estamos viviendo me han abierto las puertas de sus apartamentos y casas de una forma tan increíble que me han sorprendido”, le manifestó ‘Guillo’ a Blu Radio.

"Un gordo hediondo a sol" llama este "profesional" al señor que va a llevarle el diploma a su casa. Definitivamente te falta muchísimo para ser llamado de tal forma. Ojalá la vida te enseñe lo que aún no has aprendido. pic.twitter.com/z7pkAL7O9A — Karen. (@KarenMOsorio) March 12, 2020