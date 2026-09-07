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    ¡En video quedó! Falla en el frenado habría provocado el mortal accidente de avión de Amazon que deja al menos 5 muertos

    El Boeing 767, que llegaba procedente de Puerto Rico, se salió de la pista, cruzó una avenida e impactó varios vehículos antes de incendiarse. Las primeras hipótesis apuntan a que la tripulación no activó los reversores de empuje a tiempo.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡En video quedó! Falla en el frenado habría provocado el mortal accidente de avión de Amazon que deja al menos 5 muertos

    Resumen: En rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, reiteró el doloroso balance del siniestro: cinco personas perdieron la vida en la escena y otras cinco resultaron heridas

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    Minuto30.com .- Nuevos y estremecedores detalles salen a la luz sobre el siniestro aéreo que cobró la vida de al menos cinco personas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). La aeronave involucrada, un Boeing 767-33A operado por la compañía 21 Air para la red logística de Amazon Prime Air (vuelo CSB7598), llegaba procedente de San Juan, Puerto Rico, cuando se desató la emergencia.

    Una carrera mortal fuera de la pista

    De acuerdo con los reportes preliminares, la tragedia habría sido originada en la fase final del aterrizaje. Al parecer, la tripulación de vuelo falló al aplicar a tiempo el empuje en reversa, un sistema fundamental para frenar y estabilizar la pesada aeronave una vez toca tierra.

    avion de amazon

    Captura de video

    Esta presunta omisión provocó que el avión no lograra detenerse, sobrepasando los límites de la Pista 30. En su descontrolada trayectoria, la aeronave atravesó el perímetro de seguridad del aeropuerto, cruzó una carretera aledaña, impactó a varios vehículos que transitaban por la zona y finalmente se incendió.

    Saldo fatal y avance de la investigación

    En rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, reiteró el doloroso balance del siniestro: cinco personas perdieron la vida en la escena y otras cinco resultaron heridas. De los sobrevivientes que fueron trasladados de urgencia al hospital, tres se encuentran en estado crítico.

    Aunque los indicios iniciales apuntan al error en el frenado, la causa exacta del accidente aún no ha sido determinada oficialmente. Equipos especializados de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya asumieron la investigación del caso para esclarecer los motivos técnicos y humanos detrás de este fatídico evento.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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