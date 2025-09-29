Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Justo cuando ocurría la colisión, un cuadrante de la Policía que pasaba por el lugar reaccionó inmediatamente; en ese momento se produjo un intercambio de disparos mientras los asaltantes intentaban huir del sitio

En video quedó: asi fue como el presunto fletero de La América se enfrentó a bala con la policía

Minuto30.com .- Un valiente taxista y la rápida reacción de un cuadrante de la Policía frustraron un violento intento de hurto al mediodía de hoy en el sector de La América, Medellín.

La Peligrosa Secuencia de los Hechos

El incidente se registró en la Carrera 80 con Calle 45F, donde dos sujetos en motocicleta y armados habrían intentado robar a un ciudadano.

Según cuentan testigos, la acción heroica de un conductor de taxi fue crucial: este embistió la motocicleta de los delincuentes, desestabilizando su intento de escape.

Justo cuando ocurría la colisión, un cuadrante de la Policía que pasaba por el lugar reaccionó inmediatamente; en ese momento se produjo un intercambio de disparos mientras los asaltantes intentaban huir del sitio, el cual quedó registrado en video, dejando en evidencia el momento en que un delincuente es lesionado con el arma de dotación del oficial.

En medio del violento suceso, otras dos personas resultaron heridas; el ciudadano a quien se pretendía hurtar fue atacado por los fleteros; mientras que una tercera persona, ajena a los hechos y que transitaba por el sector también fue lesionada.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Capturas e Incautación

La rápida y coordinada acción policial culminó con la captura de los dos delincuentes. Además, se logró la incautación del arma de fuego que utilizaron para cometer el atraco.

Los tres lesionadas fueron trasladados a centros asistenciales, y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Lea también: ¡Salió mal el intento de fleteo! Tres heridos deja enfrentamiento armado con la policía en La América

Aquí más Noticias de Medellín