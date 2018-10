EN VIDEO: Polémica en las redes porque el esposo de Kimberly Reyes la “trata” de ‘HP’

Kimberly Reyes contrajo matrimonio y sus seguidores aplaudieron y llenaron de halagos la publicación de su día especial.

Sin embargo, en las últimas horas las redes sociales se han llenado de comentarios polémicos tras conocerse un video viejo de la pareja, en donde su novio, parece llamarla hijueputa.

“No me dijo la hp, no me dijo y a mí me ardía, yo tenía eso aquí, gracias por sacarlo”, dijo entre risas y en compañía de varios amigos.

Aunque el empresario parece estar hablando en un tono festivo, los internautas parecieron no tomarlo así, y aseguraron que esa no era forma de hablar con una mujer.



¿usted qué opina?