VIDEO: Piqué confesó con lo que se convierte un goloso y su canción favorita de Shakira

En entrevista con el programa ‘El Hormiguero’ el esposo de Shakira, Gerard Piqué, dio algunos detalles de su vida personal, entre ellos, cuál es su canción y comida favorita.

Al central del FC Barcelona el presentador, Pablo Motos, le preguntó cuál era su comida rápida preferida con la que siempre dañaba la dieta. Para sorpresa de muchos contó que: “no me gusta hacer promoción, pero la Nutella me vuelve loco. Queda mal que lo diga como futbolista de élite, pero todos los días me como medio bote”.

Asimismo, le preguntaron cuál era su canción favorita de Shakira, su pareja actual y con quien tiene dos hijos Milan y Sasha, y sin dudarlo dijo que era ‘Waka Waka’, porque “nos conocimos con esa en el Mundial de 2010 y aparezco en el videoclip, haciendo el ridículo pero salgo”, manifestó entre risas.