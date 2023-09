¡Hasta en el inodoro se metieron!: En VIDEO mujeres se levantan a golpes sin piedad

Un violento enfrentamiento entre varias mujeres se vivió en medio de un concierto en Estados Unidos, nada más y nada menos que adentro de un baño portátil.

El video ya se viralizó en redes sociales, y se observa cómo más de cuatro mujeres se agarran a patadas, puños y hasta de las mechas para defenderse entre sí.

Las primeras imágenes muestra a dos mujeres que empiezan a discutir junto a un baño portátil, durante el concierto de Morgan Wallen, y de repente, la situación se sube de tono y se agreden fuertemente.

Mientras dos se van contra una y la meten hasta en el inodoro, una tercera mujer se mete en la discusión y agarra con fuerza a las dos atacantes.

La mujer con overol y botas blancas no lo piensa ni un segundo y con brutal fuerza hala de los pelos a dos de las mujeres, sacándolas del baño y luego pegándole patadas para ayudar a la mujer que estaba siendo golpeada.

Luego de que termina con una, se acerca a la otra y la ‘estampa’ contra el suelo, lo que da por terminada la pelea.

De la discusión se sabe que habría ocurrido el pasado 30 de agosto, en el PNC Park de Pittsburgh, Pensilvania, y de acuerdo con medios internacionales, durante ese día no hubo arrestos del hecho.

Asimismo, se supo que esta mujer es llamada Dalanie DiSabato y quiso contar su versión de lo sucedido ante medios internacionales.

«Salí y vi a dos chicas atacando a mi mamá. Entonces, hice lo que creo que cualquier hija habría hecho y les di una paliza», contó la mujer, quien dejó en claro toda la fuerza que posee cuando de defender a su familia se trata.

There couldn't be a worst place for something like this to happen. pic.twitter.com/Z0VPlNOmAl

— Catch Up (@CatchUpFeed) August 31, 2023