VIDEO: Mamá de J Balvin reveló detalles sobre la ansiedad de su hijo y lo duro que ha sido para ella

Alba Mery, la mamá de J Balvin, reveló detalles sobre la ansiedad que tiene su hijo y contó cómo le ha afectado al artista la enfermedad.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Movida’ la mujer dio unas emotivas palabras sobre su hijo que pueden interesar a los que padecen de ansiedad.

“Josecito decía que se quería retirar de la música. Es que es difícil cuando una persona siente que no se halla, que no se siente bien. En el caso de los cantantes no podemos idealizarlos, hay que verlos como personas común y corrientes que no están exentas de algún tipo de enfermedad”, contó la madre del cantante paisa.

Desde que J Balvin dio a conocer su enfermedad ha querido hacer ver al mundo la atención que necesitan las personas que la ‘soportan’, que silenciosamente aqueja a millones de personas y muchas de ellas prefieren ‘ahogarse’ en la ansiedad y no buscar ayuda.

La madre de J Balvin explicó la fortaleza con la que su hijo ha enfrentado la enfermedad que lo ha martirizado por años, y los momentos que ha tenido que atravesar el artista.