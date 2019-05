EN VIDEO: Las inconsistencias que detectaron los Colmenares de la nueva serie de Netflix

La familia Colmenares está en total desacuerdo con la serie de Netflix inspirada en los hechos del fallecimiento de Luis Andrés. Sin embargo, decidieron ver la producción junto a la periodista Vicky Dávila y estás fueron las inconsistencias que señalaron del primer capítulo.

En primer lugar el disfraz que tenía Luis ese Halloween de 2010 no se lo regaló su madre, de hecho, a ella no le gustó que él se hubiera puesto tales prendas. Tampoco es cierto que hubiera un joven atacado con cuchillos que podría ser Andrés, los Colmenares estaban en la clínica Country y allí había un joven con alcoholemia que no le dejaron ver a la madre del fallecido por tener un nombre diferente al de su hijo.

También precisan que el hermano de Andrés, Jorge, no controlaba a Oneida como se muestra en la serie, en la vida real los dos estaban en el mismo estado de desesperación. Además, Luis Colmenares padre añade que los bomberos fueron a la escena de los hechos dos veces, y no una como se ve en la producción.

Otro aspecto que menciona Jorge Colmenares es que muestran a una Andrés discriminado, cosa que a su parecer no es cierta. Lo que sí rescatan de la serie es el buen casting que se hizo para los personajes principales y algunas situaciones como la búsqueda de parte del hermano del fallecido a través de las redes sociales.