VIDEO: ‘La original’ Paquita aclaró que “no es paraquita la del barrio”

En días anteriores, una señora insultó al hijo de Juan Manuel Santos en un centro comercial, algunos la compararon con la cantante de “Rata de dos Patas” y hace poco salió la intérprete de la canción aclarando que se llama Paquita la del Barrio y no como la estarían confundiendo con el hashtag #ParaquitaLaDelBarrio.

“Hola, Colombia. Quiero que sepan que no soy Paraquita la del Barrio, soy Paquita la del Barrio, ¿si me oyeron inútiles? Así que no se equivoquen”, expresó la cantante de música popular mexicana Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio en un video que publicó en su cuenta de Instagram que ya cuenta con más de 4 mil reproducciones.

Asimismo, dio a conocer que se estará presentando en Colombia el próximo 7 de noviembre.