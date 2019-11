EN VIDEO: Joven soldado se grabó apoyando el Paro Nacional y posteriormente se quitó la vida

Un joven soldado de 21 años de edad se habría quitado la vida el pasado sábado 23 de noviembre, tras publicar en redes sociales un video donde explica su decisión.

Brandon Cely Páez explica a través en el video que fue hostigado por sus compañeros militares, quienes lo habrían tachado de “extrema izquierda y disociador”.

En el clip el joven indica que apoya el Paro Nacional y a “sus compañeros estudiantes”. Además, asegura no tener más opciones y revela su intención de acabar con su vida: “Y como soy soldado y no puedo opinar, he decidido quitarme la vida”.

Vea el video completo: