El odontólogo Javier Guillermo Cely, investigado por su presunta complicidad en la fuga de Aída Merlano, habló con Caracol Noticias y reveló varios detalles sobre los hechos.

Según detalló Javier Guillermo Cely para el medio ya citado, él no conocía a Aída Merlano ni a su familia, sino hasta la primera cita que le realizó para el procedimiento estético.

Según narró, el procedimiento se realizó en dos citas las cuales tuvieron una duración de unas tres horas cada una, aproximadamente. La primera cita fue el pasado 24 de septiembre y la segunda el 2 de octubre, día que se dio la fuga.

Reveló que el precio de procedimiento estético que se realizó Aída es de unos 12 a 16 millones de pesos. Sin embargo, aclaró que hasta el momento el no ha recibido ningún tipo de pago por este, ya que los clientes hacen los “arreglos” económicos directamente con la clínica que lo contrata a él.

“Un diseño de sonrisa puede estar entre los 12 y 16 millones de pesos, no sé si los pagó porque yo nunca he recibo dinero, le paga es a la clínica que me contrata a mí para hacer los trabajos, no me han pagado un solo peso porque las cuentas van a final de mes y no me han pagado absolutamente nada”, dijo al noticiero.