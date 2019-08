VIDEO: Este es el adelanto del nuevo tema de Luisa Fernanda W ¡’Así soy yo’!

A través de su cuenta de Instagram, la influencer Luisa Fernanda W publicó un adelanto de su nueva canción ‘Así soy yo’, la cual generó polémica en redes sociales porque según sus fans no escuchan la voz de la artista en el anticipo.

La influencer está muy concentrada en su vida laboral, pues este sábado en la ciudad de Medellín se estará presentado en el estadio dando un concierto gratuito de la Alcaldía.

Estos son algunos de los mensajes que se pueden leer en el último post: “ahora todo el mundo canta”, “¿en serio cree que canta?”, “¿y tu voz? ¿No es tu sencillo pues? No la escucho en este video”, “apesta”, “no he podido entender por qué los artistas sueñan con ser presos, muchos vídeos musicales con eso”, “de youtuber de maquillaje a cantante”, aunque para otros internautas no piensan igual, “me gusta, buen trabajo”, “me encanta”, “todo esfuerzo tiene su recompensa”, entre otros.

¿Qué les parece el adelanto del nuevo tema de Luisa Fernanda W?