EN VIDEO: ¡Esta señora te hará sufrir! Le dieron 1 minuto para coger lo que quisiera y no creerás lo que hizo

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a la feliz ganadora de un concurso realizado por un supermercado ubicado en Quibdó.

La promoción denominada ‘Minuto millonario’, consiste en que la mujer tenía 60 segundos para tomar cualquier producto del establecimiento comercial y este le sería obsequiado, pero sus “nervios” la traicionaron.

Entre los gritos de los asistentes y todas las posibilidad, la mujer optó por escoger lo quería llevarse a casa y con lentitud, fue poco lo que tomó.

“Que me pongan a mi pa dejar esas estanterías como las de Venezuela”, “Cuando crea que he desperdiciado muchas oportunidades en mi vida pensaré en esta señora”, “Tantos gritos la bloquearon a la pobre”, “Yo veo a una señora inocente y nerviosa”, “esa vieja casi me mata de la rabia”, son algunos de los comentarios de los internautas.

¿Usted qué opina?

Precaución, si se desespera con facilidad no vea este video.