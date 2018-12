EN VIDEO: El gato “feo” que la rompe en redes sociales

Wilfred el “gato feo” es tendencia por estos días en las redes sociales, pues su aspecto peculiar ha causado sensación entre los internautas.

El gatico llegó a “fama” luego que un reconocido humorista de Inglaterra hiciera un cómico video de él y este se hiciera viral en las redes.

Ante la popularidad del gato, su dueña ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre el aspecto del peludito, pues las personas creen que tiene alguna condición especial.

“Mucha gente no se cree que sea real, pero no es ningún engaño, realmente él es así. Incluso, me han llegado a preguntar si tiene algún problema, pero no hay nada malo en él ni experimenta ninguna dificultad para respirar. Ha tenido varios chequeos veterinarios regulares y goza de un buen estado de salud. Es un gato muy feliz y saludable”, dijo para medios internacionales.