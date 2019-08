VIDEO: ¿De reconciliación? Mara Cifuentes con su ex en Aruba ¡derroche de sensualidad!

En los estados de Instagram, la exparticipante de la ‘Agencia, Mara Cifuentes publicó varios videos en los cuales se ve a su exnovio Nicolas Trujillo, al parecer están en cuestiones de trabajo, pero ambos se les ve muy felices.

Las imágenes dejan ver como se divierten en Aruba, estando en compañía de varios ‘amigos’ se ven disfrutar del hermoso paisaje de Bonaire, Curazao, entre otras islas paradisíacas.

En días pasados Mara dio algunas declaraciones sobre su relación con Nicolas: “No lo he visto desde entonces, no he vuelto hablar con él y creo que es mejor así”, por lo que los internautas se preguntan si será que cambio de pensamiento o será que se esta ‘cocinando’ algo nuevamente.