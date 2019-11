VIDEO: Daniela Ospina habló con sinceridad sobre Samuel y la nueva pareja de su exesposo

Desde su separación con James Rodríguez, la empresaria y expareja de futbolista Daniela Ospina ha manejado con respeto los aspectos de su vida íntima y hasta su relación con él y con su hija, Solomé.

Ospina le respondió algunas preguntas al programa ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo, entre ella, sobre el nacimiento del hijo de James llamado Samuel y la relación de él con la modelo Shannon de Lima, pareja actual del futbolista del Real Madrid.

Cuando le preguntaron que pensaba Salomé sobre la llegada de su hermano Samuel ella respondió: “Salomé es una niña que es basada en amor entonces todo lo va a aceptar en amor. Creo que la familia siempre tiene que ser lo más importante”.

Algo que sorprendió a muchos es que Daniela ya sabía sobre la llegada de Samuel, James ya le había comentado del nacimiento.

No solo le preguntaron sobre el nuevo hijo de James, también tocaron el tema de Shannon de Lima, aunque trató de evitarlo, cuando le preguntaron si sabía si ella era la madre de Samuel: “Hay cosas que la verdad a mí no me queda bien decirlas o tampoco creo que las pueda saber todas… Entonces en su momento, se tiene que saber o no, creo que son decisiones personales”.

A continuación, el video completo de la entrevista: