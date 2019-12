VIDEO: Con el exnovio que le habría sido infiel, Karol G cantó ‘Tusa’

Al parecer, la cantante paisa conocida como Karol G no quedó con ningún rencor con el que fue su novio, Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) más conocido como Ovy, luego de que terminaran su relación a causa de una infidelidad por parte del artista, los ex cantaron el sencillo de la reguetonera llamado ‘Tusa’.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Karol dejó ver como los dos entonaban la canción de una manera acústica con la que deleitaron a sus fans pues el “Ovy se puso creativo” detalló la artista paisa.

El post fue acompañado con este escrito: “aquí estamos los creadores de ‘Tusa’”. Los internautas no dejaron pasar la ocasión para decir que la letra que relata el sencillo es algo parecido a lo que ambos vivieron en su pasado.