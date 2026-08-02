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Resumen: Yulieth Angulo, señalada por las autoridades como presunta determinadora del asesinato de María Camila Potosí, fue capturada y trasladada a un centro de detención temporal en Cali. Un video muestra su llegada al lugar, donde varias mujeres se acercan a ella. La Fiscalía informó que cinco personas fueron capturadas por el caso y que Angulo enfrentaría cargos por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elemento material probatorio.

¡En video! Así le dieron la «bienvenida» a Yulieth Angulo tras ser capturada por el crimen de María Camila Potosí

Un video muestra a Yulieth Angulo dentro de un centro de detención temporal de Cali, luego de su captura en el proceso que adelantan las autoridades por el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses.

En la grabación, Angulo aparece sentada dentro de una celda, con un pantalón negro, una chaqueta blanca y un tapabocas. Varias mujeres se acercan mientras ella permanece en silencio. En uno de los momentos registrados, le piden que entregue la chaqueta que lleva puesta.

Las imágenes comenzaron a circular después de los operativos realizados por las autoridades para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

En el video se puede observar a Yulieth Angulo, señalada por el crimen de María Camila Potosí, sentada dentro de una celda mientras varias reclusas, le gritan y lanzan comentarios en su contra.#Enterateenlinea pic.twitter.com/JgD0bdECXB — Entérate en Línea | Noticias (@enterate_linea) August 1, 2026

Cinco personas fueron capturadas

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco personas durante diligencias de allanamiento y registro efectuadas en Cali y Andalucía.

Además de Angulo, fueron detenidos Nilson, “Edu”, “Kevin” y “JJ”. Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que quedaron vinculados a las actuaciones adelantadas dentro del caso.

Según la información oficial, el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió localizar a los sospechosos en menos de diez días después de conocerse el asesinato.

El cuerpo de María Camila fue encontrado el 20 de julio, en inmediaciones del río Meléndez, al sur de Cali. La joven se encontraba en avanzado estado de embarazo y la desaparición del bebé que esperaba activó labores de búsqueda por parte de las autoridades.

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Lo que se conoce sobre Angulo

La Policía Metropolitana de Cali señaló a Yulieth Angulo como la mujer que aparece en la última grabación en la que María Camila es trasladada en una motocicleta.

De acuerdo con la hipótesis manejada por las autoridades, Angulo habría tenido participación en la planeación y ejecución del crimen. La Fiscalía anunció que le imputará cargos por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elemento material probatorio.

Estas acusaciones hacen parte del proceso judicial y la responsabilidad penal de la capturada deberá ser determinada por las autoridades competentes.

El ingreso al centro de detención

El video difundido corresponde al momento posterior a la captura y muestra a Angulo ya bajo custodia. La grabación habría sido realizada por otra mujer dentro del lugar.

En la escena se observan varios momentos de interacción entre las reclusas y Angulo, quien permanece sentada mientras algunas se acercan y le hacen comentarios relacionados con la chaqueta que llevaba puesta.

Las imágenes no permiten establecer circunstancias adicionales sobre el crimen ni determinar por sí solas la responsabilidad de la capturada. Su contenido se limita al momento registrado dentro del centro de detención.

La investigación continúa para establecer el papel que habría desempeñado cada uno de los cinco capturados y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de María Camila Potosí.