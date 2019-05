EN VIDEO: Anuel y Karol G casi sufren un accidente aéreo viajando a Perú

La pareja de cantantes Anuel AA y Karol G iban en una avión privado volando hacia Perú para dar un concierto de su gira Culpables y por una turbulencia tuvieron que aterrizar de emergencia.

Así lo describió el mismo Anuel a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. “Casi me muero ahora mismo en este cabrón avión”, dijo aun en estado de shock el cantante. “Vamos a empezar a viajar en vuelos comerciales, ¿verdad?… Hasta que no boten al piloto no me vuelvo a montar en un jet”, añadió.

Karol G no se alcanza a ver en los videos, pero sí se escucha que le dice a su novio que imite la cara que ella hizo durante el incidente. Aun no hay declaraciones oficiales de la empresa que prestaba el servicio del vuelo.