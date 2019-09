VIDEO: A Luisa Fernanda W le dieron ‘varilla’ en redes sociales por el ‘oso’ que hizo con Pipe Bueno en pleno concierto

Luisa Fernanda W fue una de las artistas más esperadas en el concierto gratuito que hizo la alcaldía de Medellín celebrando la Semana de la Juventud, en la que también asistieron Pasabordo, Pipe Bueno y Reikon el sábado 31 de agosto en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, Luisa y Pipe hicieron una presentación juntos la cual no fue la mejor.

Aunque fue el primer concierto en su faceta como cantante a la influencer Luisa Fernanda W no le dejaron pasar nada en redes sociales, muchos la felicitaron por su gran puesta en escena: vestuario, show, bailarinas y voz. Otras la criticaron por su presentación con Pipe Bueno, él logró llevar la canción sin problemas, pero Luisa Fernanda W no pudo seguir al cantante, asimismo, dicen que por el playback no convenció con su voz.

“De razón era gratis el concierto”, “estoy orgullosa y me alegra que estés alcanzando tus sueños”, “tienes muchos talentos, pero no en la música”, “voz no tiene, pero ahora solo importan los millones de seguidores”, “tanta envidia”, “” son algunos de los mensajes que pueden leer en los posts de Luisa.