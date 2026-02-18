Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En una vereda de Briceño, hallaron una mujer muerta y una moto quemado en plena carretera ¿qué pasó?

Minuto30.com .- Un hecho de sangre se registró la tarde del martes 17 de febrero en zona rural de Briceño. Pasadas las 4:00 p. m., residentes de la vereda El Respaldo, ubicada a unos 15 minutos del casco urbano, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, víctima de múltiples disparos con arma de fuego.

Su cuerpo fue encontrado en plena vía pública junto a una impactante escena: una motocicleta Yamaha totalmente incinerada y sin placas, en la cual se presume que se desplazaba la mujer al momento del ataque.

Detalles de la escena del crimen

Lugar: Vereda El Respaldo, Briceño, Antioquia.

Descripción de la víctima: Vestía jean azul desteñido, camiseta blanca, tenis blancos y una gorra negra.

Hallazgos: Junto al cuerpo y la moto quemada, las autoridades encontraron un morral.

Debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales en el sector, como el Clan del Golfo y disidencias del Frente 36 de las Farc, el cuerpo tuvo que ser recogido por autoridades tras recibir el aval institucional, ante el riesgo que representaba para la fuerza pública ingresar al sitio.

Versiones extraoficiales indican que el ataque podría haber sido un ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato.