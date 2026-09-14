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    En una tarde marcada por la presentación de James Rodríguez, Atlético Nacional venció a Águilas Doradas

    El equipo dirigido por Lucas González tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para descifrar el cerrojo del equipo visitante

    Publicado por: SoloDuque

    4 Final Nacional 4
    En una tarde marcada por la presentación de James Rodríguez, Atlético Nacional venció a Águilas Doradas

    Resumen: Con este triunfo, Atlético Nacional suma confianza de cara a sus próximos retos en el torneo, impulsado además por la inyección anímica que representa la incorporación de una figura de talla mundial a sus filas.

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    Minuto30.com .- Atlético Nacional se impuso con autoridad ante Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga BetPlay, en un encuentro cargado de emociones no solo por lo deportivo, sino por la espectacular presentación de James Rodríguez ante la afición ‘verdolaga’ antes del pitazo inicial. La atmósfera festiva en el estadio Atanasio Girardot impulsó al equipo local en una jornada redonda.

    El equipo dirigido por Lucas González tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para descifrar el cerrojo del equipo visitante. La apertura del marcador llegó al minuto 68 gracias a la efectividad de Edwin Cardona, quien transformó un penal en gol. Posteriormente, al minuto 83, Ian Poveda sentenció el 2-0 definitivo, sellando una victoria clave para las aspiraciones del «Verde de la Montaña».

    El dominio de Atlético Nacional fue evidente en las estadísticas del compromiso, registrando un 60% de posesión de balón y un total de 16 remates, de los cuales 6 fueron directo al arco defendido por Águilas, que solo logró inquietar con 2 remates a puerta en 8 intentos totales. La presión local también se reflejó en los 8 tiros de esquina a favor frente a los 3 de la visita.

    Con este triunfo, Atlético Nacional suma confianza de cara a sus próximos retos en el torneo, impulsado además por la inyección anímica que representa la incorporación de una figura de talla mundial a sus filas.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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