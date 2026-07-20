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    En una pelea terminó reunión de amigos en Manrique: a puñal mataron a John

    La pronta reacción de la Policía Nacional fue clave: los uniformados llegaron antes de que el presunto homicida pudiera escapar de Manrique

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Riña terminó en tragedia! Investigan muerte de un hombre tras una agresión con arma blanca en Sabaneta
    Foto: Freepik
    En una pelea terminó reunión de amigos en Manrique: a puñal mataron a John

    Resumen: La pronta reacción de la Policía Nacional fue clave: los uniformados llegaron al lugar de los hechos antes de que el presunto homicida pudiera escapar.

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    Minuto30.com .- Lo que comenzó como una reunión de fin de semana en el nororiente de Medellín terminó en un hecho fatal. La rápida acción de las autoridades permitió la captura del agresor en el mismo lugar de los hechos.

    El lamentable hecho de intolerancia sacudió la tranquilidad del barrio Manrique en la noche del domingo 19 de julio. Un joven de 25 años perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en el interior de una vivienda.

    De la fiesta a la tragedia

    Los hechos se registraron en el tercer piso de una residencia del sector. Según el reporte preliminar entregado por las autoridades, la víctima al parecer se encontraba departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de conocidos.

    En cuestión de minutos, lo que era un encuentro social se transformó en una violenta riña. Durante el altercado, el joven fue herido de gravedad con un arma cortopunzante. Las lesiones fueron tan severas que falleció en el lugar, antes de que pudiera ser trasladado a un centro asistencial.

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    Captura en tiempo récord

    Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes de inmediato se comunicaron con la línea de emergencias. La pronta reacción de la Policía Nacional fue clave: los uniformados llegaron al lugar de los hechos antes de que el presunto homicida pudiera escapar.

    El agresor fue capturado en flagrancia y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de homicidio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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