¡En Texas! El colombiano Luis Enrique Linero, alias «El Calvo», se declara culpable de tráfico de personas

Resumen: El calvo está implicado en la tragedia del 21 de octubre de 2023, cuando una lancha que zarpó desde San Andrés hacia Nicaragua desapareció en el trayecto con aproximadamente 40 ciudadanos extranjeros y dos capitanes, de quienes no se volvió a tener noticias

Minuto30.com .- El ciudadano colombiano Luis Enrique Linero Pinto, de 41 años y conocido con el alias de “El Calvo”, aceptó su culpabilidad ante un tribunal federal en El Paso, Texas, por liderar una peligrosa red transnacional de tráfico de personas.

La declaración de culpabilidad de Linero Pinto revela los oscuros detalles de una conspiración que operaba principalmente desde la isla de San Andrés.

Su modus operandi consistía en coordinar el alojamiento de los migrantes y sobornar a miembros de la Armada de Colombia para obtener información confidencial en tiempo real. Esta inteligencia permitía a sus embarcaciones evadir los controles marítimos y las patrullas en su ruta clandestina hacia Nicaragua, con el objetivo final de ingresar a Estados Unidos.

El trágico naufragio de 2023

Proceso judicial y extradición

El caso judicial cobró especial relevancia internacional debido a una tragedia marítima directamente vinculada a sus operaciones ilícitas. El 21 de octubre de 2023, una lancha que zarpó desde San Andrés hacia Nicaragua desapareció en el trayecto. En dicha embarcación viajaban aproximadamente 40 ciudadanos extranjeros y dos capitanes, de quienes no se volvió a tener noticias. El procesado admitió ante la corte estadounidense su participación directa en la coordinación del tráfico de las personas que iban a bordo de esa lancha.

El desmantelamiento de esta red fue posible gracias a la cooperación transnacional liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) y la agencia HSI. Los hitos de este proceso judicial incluyen:

Acusación: Fue formalmente acusado en octubre de 2024 por conspirar para inducir la entrada ilegal de extranjeros a EE. UU.

Captura: Las autoridades colombianas efectuaron su arresto en diciembre de 2024 a solicitud de Estados Unidos.

Extradición: Compareció por primera vez ante la corte de El Paso en diciembre de 2025 tras un extenso trabajo de coordinación policial.

Sentencia pendiente: Tras aceptar los cargos por conspiración para cometer tráfico de personas y poner vidas en peligro, Linero Pinto se expone a una pena máxima de 20 años de prisión, a la espera de que un juez fije la fecha de la condena.