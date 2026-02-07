El bus del DIM quedó varado y fue remolcado, reflejando la crisis deportiva del equipo entre memes y críticas en redes. Foto: Tomada de video de redes sociales

El presente del DIM ha pasado de ser preocupante a rozar lo insólito. A la crisis de resultados, la falta de ideas futbolísticas y la reciente derrota frente a Internacional de Bogotá, se le sumó un incidente que parece un chiste de mal gusto.

El bus oficial del equipo se quedó varado en plena ciudad. El vehículo, encargado de transportar a la plantilla, tuvo que ser auxiliado por una grúa y desfiló por las calles como un símbolo viviente de la “mala hora” que atraviesa la institución.

Las imágenes del bus siendo remolcado no tardaron en hacerse virales, desatando una avalancha de memes y burlas en redes sociales.

Para muchos aficionados y críticos, la escena fue una metáfora perfecta de la realidad actual del equipo: un gigante detenido, sin fuerza propia para avanzar y necesitado de auxilio externo.

¡En serio, suelten al DIM! Ya ni el bus del ‘Poderoso’ quiere funcionar

La situación ha generado una mezcla de indignación y resignación entre la hinchada, que ve cómo incluso la logística del club parece contagiarse del bajo rendimiento deportivo.

Más allá de lo anecdótico, este percance mecánico subraya la urgencia de soluciones de fondo en el DIM.

El equipo no solo necesita un taller para su transporte, sino una “mano mecánica” en lo deportivo que enderece el camino tras finales perdidas y un juego que no termina de enamorar.

Hoy, el “Poderoso” se encuentra en una encrucijada donde ni el motor más fuerte parece aguantar el peso de una racha que ya agotó la paciencia de su gente.

