En Segovia buscan a Esneider: se perdió su rastro el 5 de diciembre

    Minuto30.com .- La familia de Esneider de Jesús Mazo Betancur vive momentos de angustia tras su desaparición en el municipio de Segovia, al Nordeste de Antioquia. El hombre, de 31 años de edad, fue visto por última vez el pasado 5 de diciembre de 2025, y desde entonces se desconoce su paradero.

    Las autoridades y sus seres queridos han emitido una alerta de búsqueda, proporcionando detalles clave sobre su apariencia y señas particulares que podrían ayudar a la ciudadanía a identificarlo.

    Descripción y vestimenta

    Al momento de su desaparición, Esneider vestía prendas deportivas oscuras:

    Pantalón: Sudadera de color negro.

    Superior: Una capucha (buzo) de color negro.

    Señas particulares para su identificación

    La familia destaca varias marcas únicas que facilitan su reconocimiento:

    Tatuaje en la mano con el nombre “Kevin” con tinta de color verde.

    Tatuaje tras la oreja de un símbolo de infinito.

    Tatuaje de un escrito ubicado en la parte de las costillas al costado derecho.

    Cicatriz facial: Una marca visible en la nariz, justo al costado de una de las fosas nasales.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted ha visto a Esneider de Jesús Mazo Betancur o tiene información que permita dar con su ubicación, se le solicita comunicarse de inmediato con los canales oficiales de la Fiscalía General de la Nación.

    Celular de contacto: 3117534146

    La colaboración ciudadana es fundamental en estos casos. Compartir esta información en grupos de WhatsApp y redes sociales de los municipios de Segovia, Remedios y el Nordeste antioqueño puede ser vital para que regrese pronto a casa.

