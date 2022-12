En San Cristóbal «diario se va el agua» habitantes se quejan de acueducto veredal

in

Varios habitantes del corregimiento San Cristóbal reportan que llevan casi un mes con cortes largos en el servicio de agua, por parte del Acueducto veredal, La Acuarela.

Según los testimonios, es costumbre que el acueducto quite el agua en algunos horarios, algunos días de la semana, indicando que incluso se han acomodado a estos ritmos y por eso recogen aguas para mantener «por si se va, porque siempre se va».

Lo que causa indisposición en este momento es que afirman que desde el pasado 24 de noviembre hasta la fecha, todos los días en la noche les están quitando el agua. «Nos quedamos sin agua maso menos desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día, pero últimamente ya se va hasta en la mañana y tarde sin aviso, o sea que todo el día estamos sin agua, ni tiempo de recoger tenemos ya».

Una habitante expresa que ha tratado de comunicarse en varias ocasiones con el acueducto pero que nunca recibe una respuesta concreta: «Dicen que están lavando los tanques, que hubo un daño, que por el invierno y nunca dicen en realidad qué pasa y en cambio el servicio cada cuenta viene más caro».

Esta misma mujer aseguró que en algunas ocasiones han enviado un carrotanque para ayudarles con agua, pero asegura que aunque lo agradecen, es una situación incómoda que ya los tiene cansados.

Como comunidad expresa que están dispuestos a entender lo qué sucede, pero lo que los saca de casillas es no tener una respuesta de lo que realmente sucede y que en vez de soluciones solo se esté incrementando el valor de un servicio, que según ellos, casi nunca tienen.

«Nunca contestan y este mes se informó que el valor para el otro año incrementará más, cuando este año ya se ha incrementado sin aviso y si el servicio fuera bueno, vaya y venga, pero nunca tenemos agua, me ha tocado irme para el trabajo sin bañarme, igual que mis hijos para el colegio. No me parece justo»… Dijo usuaria de la Acuarela.

