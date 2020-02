En pleno conversatorio Jorge Bermúdez dice que en el país “aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser”

En pleno conversatorio en el que el periodista Jorge Bermúdez fue invitado en la CUN, habló de una manera que siempre lo ha caracterizado que para algunos puede ser incomodo por la manera en que se expresa, en este caso se refirió sobre el papel que ocupa las mujeres en el periodismo deportivo.

Hasta habló de algunos de sus colegas, según Bermúdez, son “tibios” y que en medios colombianos no hay ni una mujer que tenga criterio a la hora de hablar de fútbol.

Jorge expresó estas palabras para referirse sobre el tema: “yo sí creo que todas las mujeres están en la capacidad de estar en el periodismo, pero se tienen que preparar. Infortunadamente en Colombia aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser”.

Cuando los internautas escucharon lo expresado por Jorge no tardaron en tildarlo como machista, pero él se refugió diciendo que Colombia es un país así.

“Las mujeres tienen derecho a jugar, pero Colombia es un país machista y atrasado. Colombia no es un país del tercer mundo, somos del 30 mundo”, le respondió a quienes lo criticaron.

Pero eso no fue todo, Jorge también le lanzó “indirectazos” a sus ‘compañeros’ periodistas: “me gusta Iván Mejía porque era un tipo franco y directo, pero hacía parte del sistema, le tiraba a los que estaban en contra del sistema. A mí me gusta la gente que es fría o caliente, los que son tibios no me gustan. Un tipo tibio es César Augusto Londoño y además no genera rating. Yo hablo de lo que es y por eso soy un tipo incómodo”.