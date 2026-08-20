¡En plena calle! Capturado en Rionegro alias «Nando», coordinador del narcotráfico de «Los Costeños»

Resumen: El detenido es señalado de ser la mano derecha de alias ‘Castor’ y el principal articulador del envío de estupefacientes desde el Atlántico hacia Centroamérica y Europa.

Minuto30.com . Un contundente golpe a las finanzas y a la logística transnacional del crimen organizado se registró en las últimas horas en el oriente antioqueño. El Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, confirmó la captura de alias ‘Nando’, presunto coordinador de las redes de narcotráfico de la temida estructura criminal ‘Los Costeños’.

La detención de este alto perfil criminal se materializó en el municipio de Rionegro, Antioquia, y fue el resultado de una milimétrica operación de inteligencia y cooperación interinstitucional en la que participaron la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y autoridades del Reino Unido.

El ‘cerebro’ de las rutas internacionales

De acuerdo con el reporte entregado por el Mayor General Barrera Peña, alias ‘Nando’ desempeñaba un rol crucial dentro del organigrama delincuencial, manejando directamente los hilos del negocio ilícito. Entre sus principales responsabilidades criminales se encontraban:

Coordinación logística: Era el encargado de dirigir todo el andamiaje del tráfico y almacenamiento de grandes cargamentos de estupefacientes en el departamento del Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla.

Alcance transnacional: Desde la costa Caribe colombiana, ‘Nando’ estructuraba la proyección y el envío de las drogas ilícitas hacia los mercados de Centroamérica y Europa, consolidando las rutas internacionales del grupo.

Hombre de confianza de alias ‘Castor’

La caída de alias ‘Nando’ representa una fractura directa en la cúpula de ‘Los Costeños’. Las investigaciones revelaron que este individuo no era un eslabón menor, sino que fungía como el hombre de entera confianza de alias ‘Castor’, el máximo cabecilla histórico de esta estructura criminal, quien actualmente se encuentra recluido cumpliendo una condena de 26 años de prisión.

Con este resultado operativo, las autoridades buscan desestabilizar la capacidad de financiación de ‘Los Costeños’, una organización señalada de ser la principal dinamizadora de la violencia, el microtráfico y la extorsión en la región Caribe. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.