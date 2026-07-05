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    ¡En Pasto cayó! Capturan a «carlitos» cabecilla del frente 57 que azotaba a Tuluá

    Alias ‘Carlitos’ era considerado el motor económico de esta estructura disidente al mando de «Iván Mordisco»

    Publicado por: SoloDuque

    Alias "carlitos" es el tercer cabecilla del Frente 57 bajo el mando de "Iván Mordisco" y que azota a Tuluá
    Alias "carlitos" es el tercer cabecilla del Frente 57 bajo el mando de "Iván Mordisco" y que azota a Tuluá
    ¡En Pasto cayó! Capturan a «carlitos» cabecilla del frente 57 que azotaba a Tuluá

    Resumen: El operativo fue el resultado de una exitosa ofensiva conjunta liderada por el Gaula Militar de la Tercera División del Ejército, en articulación con el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

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    En una operación milimétrica y sin margen de error, las autoridades colombianas lograron neutralizar a una de las piezas clave del crimen organizado en el suroccidente del país.

    Alias ‘Carlitos’, señalado como el tercer cabecilla del temido GAO-r Estructura 57 Yaír Bermúdez, bajo el mando de «Iván Mordisco», fue capturado en la ciudad de Pasto tras una intensa cacería institucional.

    El operativo fue el resultado de una exitosa ofensiva conjunta liderada por el Gaula Militar de la Tercera División del Ejército, en articulación con el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

    Persecución implacable de norte a sur

    La caída de este alto mando criminal no fue casualidad. Fueron necesarios meses de intensas labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento para descifrar sus movimientos.

    Los investigadores detectaron que el escurridizo cabecilla realizaba viajes constantes hacia el sur de Colombia, intentando evadir el cerco de las autoridades. Finalmente, el cruce de datos permitió interceptarlo y capturarlo por orden judicial en la capital de Nariño.

    El cerebro financiero detrás del terror

    Alias ‘Carlitos’ era considerado el motor económico de esta estructura disidente. Aunque su captura se dio en Pasto, su centro de operaciones estaba radicado en la zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

    Desde allí, orquestaba un imperio de rentas ilícitas para financiar al grupo armado, sembrando el terror entre comerciantes y pobladores.

    Deberá responder por los delitos de Secuestro, extorsión y homicidio agravado.

    Con este contundente golpe, las Fuerzas Militares y de Policía logran asfixiar una de las principales arterias de financiamiento del terrorismo en el Valle del Cauca, reafirmando su compromiso con la seguridad nacional.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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