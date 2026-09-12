Resumen: El ciudadano europeo era requerido mediante circular roja para cumplir una condena en su país. Las autoridades lo señalan de liderar una red transnacional de tráfico de estupefacientes y protagonizar hechos de violencia armada.

¡En pantaloneta y chanclas! Cae en Cartagena uno de los fugitivos más buscados de Bélgica: tenía circular roja de Interpol

Minuto30.com .- Un contundente golpe a las redes del crimen organizado internacional se registró en la ciudad de Cartagena, luego de que autoridades colombianas lograran la retención de un ciudadano belga catalogado como uno de los fugitivos más buscados por la justicia de su país.

El operativo, que culminó con la captura del delincuente de alto perfil, se llevó a cabo gracias a un trabajo articulado entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional y Migración Colombia, quienes ejecutaron una orden de captura vigente amparada bajo una Notificación Roja de Interpol.

El perfil criminal del capturado

De acuerdo con el expediente revelado por la DIJIN, el ciudadano belga era requerido por la justicia de su país no solo para enfrentar un proceso, sino para cumplir una condena ya establecida. Las investigaciones lo perfilan como un actor clave dentro del crimen organizado europeo, con un amplio prontuario delictivo:

Tráfico transnacional: Se le vincula directamente con la comercialización a gran escala de narcóticos entre los años 2020 y 2024. Su red operaba el tráfico de drogas sintéticas y tradicionales, incluyendo cocaína, éxtasis y cannabis.

Violencia y armas: Además de los delitos contra la salud pública, el fugitivo registra graves antecedentes por hechos violentos y uso de armas de fuego, conductas directamente asociadas a la defensa y expansión de sus actividades criminales.

El cerco migratorio y la ruta a la extradición

Las autoridades colombianas explicaron que la ubicación del delincuente en la capital de Bolívar no fue fortuita. Su captura fue el resultado del intercambio efectivo de información de inteligencia, los estrictos controles migratorios y la interoperabilidad en tiempo real de las bases de datos globales de INTERPOL.

Tras materializarse su retención, el ciudadano belga fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites legales y diplomáticos correspondientes para iniciar su proceso de extradición y entregarlo a las autoridades europeas.