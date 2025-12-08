Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    En Noruega esperan a María Corina Machado ¿ya está en Europa?

    La líder opositora venezolana, María Corina Machado, tiene programada una rueda de prensa en Europa este martes ¿Llegará?

    Publicado por: SoloDuque

    María Corina Machado en una imagen de archivo
    María Corina Machado en una imagen de archivo
    En Noruega esperan a María Corina Machado ¿ya está en Europa?

    Resumen: La líder opositora venezolana, María Corina Machado, tiene programada una rueda de prensa en Europa este martes, aunque aún no se ha confirmado si ha llegado a suelo europeo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, tiene programada una rueda de prensa en Europa este martes, aunque aún no se ha confirmado si ha llegado a suelo europeo. Toda la atención se centra en Oslo, Noruega, donde se realizará la ceremonia de entrega del Premio Nobel.

    La Cita del Nobel

    El evento central es la ceremonia de entrega del Premio Nobel, que se llevará a cabo en Oslo el próximo miércoles 10 de diciembre. Si María Corina Machado arriba a la capital noruega, se especula que su alojamiento más probable será el Grand Hotel Oslo, donde tradicionalmente se hospedan los ganadores del Premio Nobel 2025.

    El Comité del Premio Nobel ha estado activamente involucrado en la situación de Machado. Desde hace un mes, la organización ha solicitado públicamente que se garantice no solo la seguridad de la líder a su llegada a Noruega, sino también su “regreso” seguro a Venezuela, dada la tensa situación política en su país.

    ¿Reencuentro Familiar?

    Un factor clave que vincula a Machado con la ciudad es que su familia más cercana se encuentra en Oslo, encabezada por su madre. De confirmarse su llegada, este viaje representaría un emotivo reencuentro familiar en el marco del evento internacional.

    Aquí más Noticias Internacionales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.