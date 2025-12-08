En Noruega esperan a María Corina Machado ¿ya está en Europa?

Resumen: La líder opositora venezolana, María Corina Machado, tiene programada una rueda de prensa en Europa este martes, aunque aún no se ha confirmado si ha llegado a suelo europeo

Minuto30.com .- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, tiene programada una rueda de prensa en Europa este martes, aunque aún no se ha confirmado si ha llegado a suelo europeo. Toda la atención se centra en Oslo, Noruega, donde se realizará la ceremonia de entrega del Premio Nobel.

La Cita del Nobel

El evento central es la ceremonia de entrega del Premio Nobel, que se llevará a cabo en Oslo el próximo miércoles 10 de diciembre. Si María Corina Machado arriba a la capital noruega, se especula que su alojamiento más probable será el Grand Hotel Oslo, donde tradicionalmente se hospedan los ganadores del Premio Nobel 2025.

El Comité del Premio Nobel ha estado activamente involucrado en la situación de Machado. Desde hace un mes, la organización ha solicitado públicamente que se garantice no solo la seguridad de la líder a su llegada a Noruega, sino también su “regreso” seguro a Venezuela, dada la tensa situación política en su país.

¿Reencuentro Familiar?

Un factor clave que vincula a Machado con la ciudad es que su familia más cercana se encuentra en Oslo, encabezada por su madre. De confirmarse su llegada, este viaje representaría un emotivo reencuentro familiar en el marco del evento internacional.

