VIDEO. ¡Qué impresión! En el congreso de México mostraron dos cuerpos de ‘seres no humanos’ disecados

Durante una audiencia pública para la regulación de aéreos anómalos no identificados ante el Congreso de Ciudad de México, organizado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el periodista Jaime Maussan presentó dos cuerpos que pertenecían a «seres no humanos».

«Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad». se menciona durante la audiencia.

Tal y como se informa en la audiencia, se realizaron estudios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se determinó, mediante un análisis de carbono 14, que estos cuerpos se mantuvieron sepultados por mil años, dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación.

Así mismo, el experto añadió que estos cuerpos no pertenecen a seres que fueran recuperados en naves, ni que hayan sufrido un choque contra nuestro planeta, sino que: «Estaban sepultados en minas de diatomea».

Según Maussan, los dos cuerpos pueden ser evidencia suficiente para demostrar que existe la vida extraterrestre y que él tiene el valor de afirmar que los humanos, «estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos».

