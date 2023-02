¡Terrible! En Meta, mujer pagó sicarios para que mataran a su yerno

in

Este 28 de febrero se logró llegar a la resolución del terrible caso de homicidio del docente de 47 años, Carlos Fredy, L., ocurrido en agosto de 2021 en el municipio de Fuentedeoro en el Meta.

La víctima, fue asesinado a bala en el colegio ‘El Progreso’, donde daba clases, por unos sujetos que se desplazaban en una moto, pero en ese entonces se desconocían las verdaderas «razones».

Casi un año y medio después hasta finalmente llegar al origen del asunto, se dio la captura de los presuntos responsables, donde hay tres personas capturadas por la muerte del profesor, y lo que causa consternación, es que una de las implicadas, fue identificada como Aura María V., suegra de la víctima.

Las pruebas y testimonios parecían indicar que la suegra lo mandó a matar porque le debía dinero.

“Al parecer todo se originó al momento en que la mujer pagó a unos sicarios para que cometieron el crimen, impulsada por unos problemas económicos que tenía con su yerno” Relató en ese entonces comandante de Policía del Meta, Jeison Freddy Sora.

Pero no, el hombre no le debía dinero a su suegra, era al contrario, por lo que la mujer prefirió mandarlo a matar para así no pagar lo que le debía.

Entre los capturados también se encuentra un hombre y una mujer extranjera que estaría involucrada también en el crimen.

La ciudadanía, y la comunidad educativa de la institución se alegraron de que, pese al tiempo que ha pasado, hayan logrado esclarecer estos hechos y que de este modo el docente y líder comunitario, pueda descansar en paz.

Vea más noticias de Colombia