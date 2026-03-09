Resumen: La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Falán a Andrés Vera Fernández, alias ‘Conejo’, hermano de Iván Mordisco. El hombre tenía orden de captura por homicidio, secuestro y porte ilegal de armas, y sería señalado de brindar apoyo logístico a estructuras de las disidencias en el centro del país.

¡En menos de 72 horas! Capturan en Tolima a alias ‘Conejo’, otro hermano de ‘Iván Mordisco’

En medio de operativos adelantados por la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Andrés Vera Fernández, conocido con el alias de ‘Conejo’, señalado de ser hermano de Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las antiguas FARC.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Falán, específicamente en el sector denominado La Plazuela, ubicado en el casco urbano de esta población del norte del Tolima. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue ubicado cuando, al parecer, pretendía abordar un vehículo de transporte público que cubría la ruta entre Casabianca y Bogotá.

Operativos tras la captura de otro familiar

Las autoridades explicaron que en la zona se mantenían operativos de control y presencia institucional luego de la captura reciente de alias ‘Jota’, también hermano de ‘Iván Mordisco’. Estas acciones se desarrollaban como parte de un dispositivo de seguridad denominado Plan Candado, que buscaba evitar la salida de personas vinculadas a estructuras criminales que operan en la región.

Durante estos controles, uniformados de la estación de Policía del municipio lograron identificar y posteriormente capturar a Vera Fernández en cumplimiento de una orden judicial vigente.

Delitos por los que era requerido

Según la información entregada por las autoridades, alias ‘Conejo’ tenía una orden de captura por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Las investigaciones también lo señalan de cumplir funciones de apoyo dentro de las estructuras ilegales vinculadas a su hermano. Entre las actividades que presuntamente desarrollaba se encontraba la coordinación de tareas logísticas para los grupos armados y la expansión de sus redes hacia zonas del centro del país.

Además, las autoridades indicaron que el capturado es investigado por su posible relación con homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016. De igual forma, se le vincula con la administración de bienes que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Golpes al entorno cercano del cabecilla disidente

La captura de alias ‘Conejo’ se suma a una serie de operaciones realizadas contra personas cercanas a ‘Iván Mordisco’. Según el balance entregado por las autoridades, en menos de un año se han registrado varios golpes contra su círculo más cercano.

Entre estos resultados se encuentran la neutralización de alias ‘Yenny’, considerada cercana al cabecilla, la captura de Luis Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, también hermano del líder disidente, y la detención reciente de alias ‘Jota’.

Con estas acciones, las autoridades aseguran que continúan las estrategias para debilitar las estructuras que integran las disidencias y reducir su capacidad operativa en distintas regiones del país.