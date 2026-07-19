Resumen: Los hechos se registraron a la 1:20 a. m. en zona céntrica conocida como "El Palo con el Huevo"

En Medellín: un muerto a cuchillo y dos heridos a machete, deja violenta pelea callejera «por un piropo»

Minuto30.com .- Una violenta riña múltiple desatada en la madrugada de este domingo 19 de julio dejó un saldo trágico en el Centro de Medellín. Un joven de 23 años fue asesinado con arma blanca y dos de sus amigos resultaron gravemente heridos a machetazos, tras una acalorada discusión que se salió de control en el tradicional cruce vial del barrio Colón.

Los hechos se registraron a la 1:20 a. m. en plena vía pública de la Calle 45 con Carrera 45, un popular sector conocido por los transeúntes y comerciantes de la zona céntrica como «El Palo con el Huevo».

Un piropo y una patrulla que se retiró: Así habría iniciado la tragedia

Según los relatos recopilados por testigos en el lugar, el origen del baño de sangre fue un altercado por motivos pasionales. Dos ciudadanos comenzaron a discutir luego de que uno de ellos le dirigiera comentarios inapropiados a la mujer que acompañaba al otro sujeto.

La tensión escaló rápidamente hasta la confrontación verbal. En ese momento, una patrulla motorizada del cuadrante hizo presencia en el sitio, logrando disuadir a los involucrados y controlando temporalmente la situación. Sin embargo, la calma duró poco: apenas los uniformados se retiraron para continuar su ronda, los ánimos volvieron a encenderse y se desató la riña mortal.

El homicidio y la captura del presunto asesino

De acuerdo con versiones extraoficiales, el joven de 23 años —oriundo de Turbo, Antioquia, y quien vestía camiseta blanca y pantaloneta negra— extrajo una navaja durante el segundo altercado. Su contrincante, un sujeto vestido con buso rojo y sudadera, respondió tomando un arma cortopunzante y le asestó una puñalada fatal que acabó con su vida.

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La rápida reacción de la policía permitió la captura en flagrancia del agresor antes de que lograra escapar del sector. El detenido es un joven de 26 años que, a parecer cuenta con un extenso prontuario delictivo que incluye antecedentes por fuga de presos reiterada, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Ataque a machete contra otros jóvenes

La violencia no terminó con el homicidio. En medio del caos, un tercer ciudadano que se encontraba en el lugar tomó un machete y atacó sorpresivamente a dos jóvenes que estaban al parecer ebrios y en el lugar, peor que no habrían participado directamente en el cruce de palabras inicial.

Los lesionados, que sufrieron heridas de consideración con el machete, son un hombre de 29 años oriundo de Ciénaga (Magdalena), herido en un brazo, y un joven de 18 años nacido en Montelíbano (Córdoba), quien recibió un machetazo en la parte superior izquierda de la espalda.

Ambos heridos, junto con la víctima fatal, fueron auxiliados y trasladados de urgencia a una clínica en el norte de la ciudad. El atacante del machete aprovechó la confusión de la riña múltiple y logró huir con rumbo desconocido, ya es buscado por las autoridades.