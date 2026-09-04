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    «En Medellín el espacio público se respeta»: inmovilizan camión por arrojar escombros en plena vía

    El alcalde Federico Gutiérrez agradeció a la comunidad por no ser cómplice de estas conductas y lanzó una dura advertencia

    Publicado por: SoloDuque

    camion escombros medellin
    «En Medellín el espacio público se respeta»: inmovilizan camión por arrojar escombros en plena vía

    Resumen: Gracias a una oportuna denuncia ciudadana y al seguimiento milimétrico con cámaras de seguridad, las autoridades sancionaron a un conductor que contaminaba las calles de la capital antioqueña.

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    Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín continúa su ofensiva contra la indisciplina ciudadana y el mal manejo de residuos. En las últimas horas, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la interceptación e inmovilización de un vehículo de carga pesada que fue sorprendido arrojando escombros ilegalmente en el espacio público.

    Tecnología y colaboración ciudadana

    El operativo se desencadenó gracias a la alerta de un habitante que presenció la infracción. De inmediato, el equipo de visualizadores del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad activó un rastreo para ubicar al infractor.

    Una vez el camión fue identificado y monitoreado, las coordenadas fueron entregadas a las autoridades en terreno, quienes procedieron a interceptarlo, imponer la respectiva sanción económica e inmovilizar el automotor.

    A través de sus redes sociales, el alcalde Federico Gutiérrez agradeció a la comunidad por no ser cómplice de estas conductas y lanzó una dura advertencia a quienes insisten en utilizar las calles de la ciudad como basurero.

    «Camión que pillamos botando escombros donde no debía, camión que inmovilizamos. […] Gracias a los ciudadanos que denuncian y a nuestro equipo de visualizadores que está pendiente de lo que pasa en las calles. En Medellín, el espacio público se respeta. Punto», sentenció el mandatario local.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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