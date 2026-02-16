Medellín inicia la Copa Mundo de Natación Artística 2026 con destacadas actuaciones de Gustavo Sánchez y el equipo técnico de Colombia. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: La primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística 2026 inició con éxito este 13 de febrero en Medellín, destacando por el alto nivel técnico de las delegaciones y el sólido desempeño del equipo colombiano. Durante la jornada inaugural, los atletas locales rozaron el podio con el cuarto lugar de Gustavo Sánchez en Solo Técnico y la cuarta posición en la final por equipos, sumados a destacados resultados en Solo Femenino y Dueto Mixto. El evento continúa con una agenda cargada de finales en modalidades libres y duetos, consolidando a la ciudad como un referente internacional de esta disciplina.

¡En Medellín! Colombia brilla en el debut de la Copa Mundo de Natación Artística y roza el podio

La ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro de la elegancia y la destreza acuática con el inicio de la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística 2026.

El evento, que se desarrolla en el Complejo Acuático César Zapata, arrancó el pasado viernes 13 de febrero con una jornada marcada por un altísimo nivel técnico y la participación de delegaciones internacionales de renombre.

Para Colombia, el debut representó una oportunidad crucial para medir sus avances frente a la élite mundial, consolidando un proceso deportivo que ya rinde frutos en el escenario internacional.

En la categoría masculina, la delegación local estuvo a punto de subir al podio gracias a la destacada rutina de Gustavo Sánchez, quien obtuvo la cuarta posición en el Solo Técnico.

Por su parte, el joven nadador Nicolás Tascón sumó valiosos puntos y experiencia al finalizar en el noveno lugar de la misma prueba.

Mientras tanto, en la rama femenina, Emily Minante y Melisa Ceballos representaron al país ocupando las casillas 12 y 14, respectivamente, en una final liderada por la canadiense Audrey Lamothe, quien se llevó el oro.

El talento nacional también brilló en las pruebas por equipos y duetos. El Dueto Mixto Técnico, integrado por Emily Minante y Gustavo Sánchez, logró una sólida quinta posición, reafirmando su crecimiento y sincronía en una de las modalidades más exigentes del certamen.

Asimismo, en la final de equipo técnico, el conjunto colombiano alcanzó el cuarto puesto, quedando nuevamente a un paso de las medallas y demostrando que el país cuenta con una base competitiva capaz de pelear los primeros lugares del ranking mundial.

Tras el balance positivo de la primera jornada, las competencias continúan atrayendo la atención de los aficionados con una programación intensa.

Las pruebas del Dueto Técnico Femenino abren la actividad de la tarde, seguidas por las finales de Solo Libre en ambas ramas.

El cierre de la jornada estará a cargo de la espectacular rutina de equipo libre, donde se espera que la creatividad y la potencia física de los atletas sigan cautivando a los jueces en la capital antioqueña.

