En Medellín, cierres viales por las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen

Resumen: En Medellín, se llevarán a cabo cierres viales debido a las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen y el día clásico del conductor este martes 16 de julio. El evento principal iniciará a las 9:30 a.m. con las empresas de transporte de Terminales Medellín, comenzando en la carrera 65 con la calle 8B (Terminal del Sur) y concluyendo en la carrera 64C con calle 101 (Terminal del Norte). Según la Alcaldía de Medellín, durante el desfile en honor a la Virgen del Carmen se implementarán cierres escalonados. El desfile partirá desde la glorieta de la calle 10 con carrera 65, continuando por la calle 10 hasta el giro hacia la Avenida Regional. El desfile ocupará el costado oriental en dirección norte hasta la glorieta del Puente del Mico, donde los participantes ingresarán a la Terminal del Norte aproximadamente a las 12:00 p.m. Otro desfile está programado para iniciar a las 5:30 a.m. desde la sede de Argos en Caribe (calle 72 con carrera 64C), extendiéndose hasta las 7:00 a.m. Durante este trayecto, se implementarán cierres graduales desde la carrera 65 en dirección sur-norte hasta la calle 89, y luego por la Autopista Norte (carrera 64C) en dirección norte-sur hasta el deprimido de Coca Cola, para luego incorporarse a la calle que une la carrera 65 hasta la calle 72 y regresar a Argos. Además, está prevista una procesión a las 5:00 p.m. desde la Catedral Metropolitana hasta la parroquia del Señor de la Misericordia en Manrique. Durante este recorrido, se aplicarán cierres escalonados desde la carrera 48 (Ecuador) hasta el cruce con la calle 67, finalizando en el templo después de aproximadamente dos horas de duración.