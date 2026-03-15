Resumen: Tanto los capturados como el material incautado fueron trasladados a puerto seguro para ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

En lancha go fast incautan más de una tonelada de droga avaluada en 50 millones de dólares

Minuto30.com .- En una cinematográfica persecución a 50 millas de Santa Marta, la Armada y la Fuerza Aérea interceptaron una lancha ‘Go Fast. Tres extranjeros fueron capturados con un cargamento de cocaína y marihuana de alta pureza.

Las finanzas de las estructuras del narcotráfico sufrieron un revés millonario en las últimas horas. En una operación conjunta de interdicción marítima entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, se logró la incautación de más de 1.3 toneladas de sustancias ilícitas que navegaban por aguas del Caribe colombiano con destino a mercados internacionales.

La operación de alta precisión se concentró a 50 millas náuticas al norte de Santa Marta, Magdalena, donde las aeronaves de la Fuerza Aérea detectaron una embarcación tipo go fast que se desplazaba a gran velocidad.

Persecución y captura de extranjeros

Tras la detección aérea, se desplegaron unidades de Guardacostas que iniciaron una persecución en alta mar. Pese a las maniobras de evasión de los tripulantes, los uniformados lograron interceptar la motonave.

Al interior de la lancha fueron hallados tres hombres de nacionalidad extranjera, quienes fueron capturados de inmediato. Según el reporte oficial de la institución naval, los sujetos transportaban un cargamento distribuido en 63 bultos.

Las cifras del cargamento: Cocaína y Marihuana

El pesaje técnico de la mercancía arrojó resultados contundentes sobre la magnitud del tráfico:

Cocaína: 1.035 kilogramos (más de una tonelada).

Marihuana: 266 kilogramos.

Valor comercial: Se estima que el cargamento tiene un valor superior a los 50 millones de dólares en el mercado negro internacional.

Con este resultado, la Armada de Colombia logra evitar que más de un millón de dosis sean comercializadas, afectando directamente la logística de los grupos multicrimen que operan en esta región del país.

Compromiso con el Caribe colombiano

La Armada de Colombia reafirmó que estas operaciones de interdicción son constantes para proteger las líneas de comunicación marítima y combatir el uso del mar para fines ilícitos. “Seguimos desarrollando operaciones para combatir el narcotráfico y proteger el Caribe colombiano”, informaron a través de sus canales oficiales.

Tanto los capturados como el material incautado fueron trasladados a puerto seguro para ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.