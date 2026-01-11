En la Morgue de Medellín está el cuerpo de Darío Alberto Osorio ¿lo reconoce?

Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Darío Alberto ingresó el 8 de enero de 2026 a la sede de Medellín

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de DARIO ALBERTO OSORIO CORTES de 68 años de edad

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de DARIO ALBERTO OSORIO CORTES de 68 años de edad a la fecha de su fallecimiento, fecha de
    nacimiento 26 de mayo de 1957 en Caldas Antioquia.

    Ingresó el 08 de enero de 2026 a la sede de Medellín.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


