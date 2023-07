La tendencia ‘Barbie’ sigue dándole la vuelta al mundo, luego del rotundo éxito de la película de la muñeca más icónica.

Esta vez, se conoció un video que mostró a una ‘Barbie’ gigante en las calles de Dubai, junto al edificio más alto del mundo: Burj Khalif.

En Twitter, un usuario se encargó de realizar el análisis detrás de la poderosa estrategia de marketing, que ha logrado toda la atención al estreno de la película.

La ‘Barbie’ apareció vestida de verano, en su tradicional traje de baño y gafas de sol.

De acuerdo con el New York Post, la ropa de la muñeca sería la misma que usó Margot Robbie, actriz principal de la película, para su previa en diciembre de 2022.

Con esta nueva estrategia, de la ‘Barbie’ en holograma, Warner espera llenar de entusiasmo a quienes están en los Emiratos árabes, pues la película se estrenará el próximo 31 de agosto.

Barbie’s marketing gets crazier by the day.

Bravo. pic.twitter.com/YnHDnZSldq

— Alex Garcia (@alexgarcia_atx) July 24, 2023