EN FOTOS Y VIDEO: ¡Duro contra los piques ilegales! Con los operativos ya van 100 motos inmovilizadas por esta practica

Las autoridades informaron que en los últimos días vienen adelantando con cerca de 100 funcionarios una serie de operativos de control a piques ilegales en la vía Las Palmas de Medellín, Envigado y Rionegro.

Según el reporte de las autoridades, las dos últimas intervenciones han permitido el control de las personas que ponen en riesgo la seguridad y movilidad de quienes habitan y transitan por esta vía.

En total fueron realizadas 207 órdenes de comparendo, la inmovilización de 107 motocicletas y 4 automóviles, por diferentes infracciones al código nacional de tránsito, entre las cuales se destaca, mal estado mecánico de los automotores, no utilizar los elementos reflectivos, cascos sin marcar, no tener licencia de conducción, alteración de la posición de la placa. Además fueron trasladadas para identificación 45 personas que no contaban su documento de identidad.

Las autoridades detallaron que en los operativos han detectado que estas personas que actúan como actores viales y que infringen el código nacional de tránsito, buscan diferentes modalidades para ocultar sus vehículos haciendo uso de las zonas boscosas, donde los camuflan con la maleza.