En fotos quedaron: Hallan muertos a 27 presos en cárcel de Ecuador ¿Qué pasó?

Minuto30.com .- Una nueva masacre sacude el sistema penitenciario de Ecuador. La cárcel de Machala, ubicada en la provincia fronteriza de El Oro, con Perú, reportó la muerte de 27 presos, en un hecho que se suma a la grave crisis de seguridad carcelaria en el país.

Causa de Muerte y Origen de la Violencia

Las primeras investigaciones señalan que la mayoría de los decesos se habrían producido por asfixia. Los 27 cuerpos fueron hallados en la tercera planta del centro de detención. La tragedia se desencadenó luego de que, durante la madrugada de este domingo, se registrara una riña al interior del penal que inicialmente dejó un saldo de cuatro convictos fallecidos y 33 heridos.

La negligencia del Estado ha llegado a un punto crítico. No solo es incapaz de gestionar el sistema público de salud; ahora se suma el caos en las cárceles. En Machala, hoy se contabilizan 31 personas muertas y 27 heridas, mientras las Fuerzas del Orden siguen sin frenar la… https://t.co/ypydCTZtyd pic.twitter.com/duvRrRZn1A — Bessy Granja Barriga (@bessygranjaOK) November 10, 2025

Aumenta la Cifra de Víctimas

Inicialmente, las autoridades habían informado sobre 21 muertes, pero con el pasar de las horas la cifra de víctimas mortales ascendió a 27. La Fiscalía ecuatoriana ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de las muertes y determinar si la asfixia fue consecuencia directa del motín o de otras acciones.

Este evento marca un nuevo episodio de violencia extrema en las cárceles de Ecuador, donde las disputas entre bandas criminales por el control de los centros penitenciarios son recurrentes.

Aquí mas Noticias Internacionales