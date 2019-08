FOTOS: ¡”Mataste con este look”! A Valentina Lizcano casi le da un ‘soponcio’ cuando vio su nuevo cabello

La actriz y presentadora Valentina Lizcano se hizo un cambio de look, un radical cambio de color en su cabello por el que le dicen que quedó “¡candela como tú!”, ella ha lucido tonos como castaño oscuro, y durante bastante tiempo rubio, pero quiso salir de su zona de confort.

“Y bueno hoy me levante con ganas de cambio, de verme diferente y aquí está el resultado … al principio casi me desmayo y ya a los 30 minutos me enamore Jajajaj, así soy y me gusto mucho” (SIC), expresó en el post que ya tiene más de 100 mil ‘likes’.

Su cambio fue elogiado por diferentes famosas como Greeicy, Karol G, Martina La Peligrosa, Elianis Garrido, y varios de sus seguidores dejaron mensajes como estos: “Me gusta pelirroja”, “el quinto elemento, me encanta”, “un duo con la Valdiri”, “a fuego mi valen te quedó súper bonito el look”.